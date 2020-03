Primo caso a San Pietro in Cerro: i comuni coinvolti diventano 42

Sono 617 i contagiati da Coronavirus che vivono nella nostra provincia, più precisamente in 42 dei 46 comuni del territorio. Nelle ultime ore si è aggiunto San Pietro in Cerro, restano dunque solo quattro quelli che non hanno almeno un residente affetto da Covid19: Cerignale, Ottone, Zerba e Ziano.

In totale, sono 664 le persone trovate positive a Piacenza, ma 47 di queste vivono altrove, in gran parte nel Basso Lodigiano.

Il numero maggiore di contagiati, come prevedibile, spetta al Comune capoluogo con 307, poi Fiorenzuola con 32, Podenzano con 29, Rivergaro con 27, Rottofreno con 20 e Castel San Giovanni con 17.

Un solo caso a Besenzone, Cortebrugnatella, Morfasso, Piozzano e San Pietro in Cerro.

Il totale dei decessi all’ospedale di Piacenza è salito ieri a 63: 56 piacentini e 7 lombardi. In regione sono passati da 86 a 113.