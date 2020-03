Cella: “Tenete a casa i bambini, se si contagiano diventano veicolo di trasmissione per genitori e nonni”

“Se è vero che i bambini vengono risparmiati dalle conseguenze gravi del Coronavirus è altrettanto vero che non sono immuni dall’ammalarsi e si trasformano in veicolo di trasmissione della malattia per genitori e nonni” – queste le parole di Andrea Cella, responsabile del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Piacenza. “Vi invito a tenere a casa i bambini e a mantenere le precauzioni indicati per gli adulti anche per i i più piccoli. E’ importante il contributo di tutti per vincere questa battaglia”

