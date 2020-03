Anche domenica la messa del vescovo in diretta su Telelibertà

Un’altra domenica senza messa in chiesa per i fedeli. In base al decreto ministeriale per l’emergenza Coronavirus sono infatti sospese le celebrazioni religiose.

Per la terza domenica, Telelibertà trasmetterà in diretta, alle 11.00 di domenica 15 marzo, la funzione celebrata dal vescovo monsignor Gianni Ambrosio nella cappella vescovile.

Si potrà vedere la messa in diretta sul canale 98 di Telelibertà e in streaming sul sito internet della Diocesi. Un’iniziativa di particolare attenzione verso tutti i fedeli, in particolare nei confronti delle persone anziane.