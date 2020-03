Giro di vite per i trasgressori: oltre 80 persone denunciate sul nostro territorio

Oltre 80 persone sono state denunciate in cinque giorni sul territorio di Piacenza per aver violato le disposizioni contenute nel decreto del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020. Merito dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine su disposizione del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, tenutosi lo scorso 9 marzo, che ha stabilito le linee di indirizzo per i controlli.

Le verifiche hanno riguardato soprattutto gli spostamenti delle persone tra comuni e negli ambiti comunali oltre che il rispetto delle disposizioni per gli esercizi commerciali. Complessivamente sono stati controllati 1.921 soggetti e quasi 590 attività. Nel bilancio rientra la denuncia del titolare di un esercizio commerciale.