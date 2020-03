I bambini mandano disegni e video da casa, premi ai migliori talenti

Divertimento e premi per i bambini grazie all’iniziativa social “Piacenza’s Baby got Talent”. Si tratta di una sorta di talent show nato dall’idea dell’assessore ai Servizi sociali, Federica Sgorbati, e della consigliera comunale Sara Soresi per aiutare le famiglie ad intrattenere i più piccoli in queste settimane in cui la regola fondamentale è quella di rimanere in casa.

E’ stato creato il gruppo Facebook “Piacenza’s Baby got Talent” e partecipare, come spiegano le due amministratrici, è molto semplice: “I genitori possono pubblicare un disegno realizzato dal proprio bambino o bambina, oppure un video in cui si canta, si balla o si recita. L’importante, insomma, è mostrare di avere talento (con la pubblicazione, i genitori forniscono l’implicita liberatoria). Al termine della giornata, vincerà il disegno o video che, entro le ore 18, avrà ottenuto il numero maggiore di “Mi piace”. Il gioco dura da domenica 15 marzo a domenica 22 marzo”.

L’ultimo giorno sarà selezionato il più bello tra i sette disegni o video vincitori di ogni giornata; il vincitore avrà la possibilità di vedere il proprio elaborato pubblicato sui siti d’informazione on line di Piacenza e, qualora si trattasse di un disegno, anche sul quotidiano “Libertà”.

In ogni caso, tutti i disegni vincitori giorno per giorno saranno esposti, al termine dell’emergenza Coronavirus, presso il Centro delle Famiglie della Galleria del Sole. “Se il gioco darà buoni risultati – concludono Sgorbati e Soresi – potremmo modularne uno rivolto ai più grandicelli. In fondo, dovremmo tutti conservare il bambino che è in noi”.