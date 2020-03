Il vescovo Ambrosio: “Ritrovare la gioia di stare in famiglia”

Telelibertà anche domenica 15 marzo ha trasmesso in diretta la messa celebrata dal vescovo monsignor Gianni Ambrosio dalla cappella vescovile. Il decreto contro la diffusione del coronavirus prevede la sospensione delle celebrazioni religiose. In occasione della terza domenica di quaresima, monsignor Ambrosio ha invitato i fedeli a ritrovare la gioia di stare insieme in famiglia. Il vescovo ha invitato i fedeli anche a partecipare al momento di preghiera promosso dalla Cei il 19 marzo, festa di San Giuseppe, in cui è prevista la recita in casa del rosario alle 21 e l’esposizione di un drappo bianco o una candela come segno di speranza e di incoraggiamento alla comunità.

