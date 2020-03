Piacenza deserta ma qualcuno “ci prova”. I numeri dei controlli

Millenovecentoventuno persone controllate, di queste sono 95 coloro che sono incappati in una denuncia. Si tratta degli accertamenti messi in atto dalle forze dell’ordine dall’introduzione delle norme volte a contenere il contagio da Covid-19.

Nonostante i divieti stringenti e i continui appelli a non lasciare le abitazioni, sono ancora diversi i casi di chi proprio fatica ad adeguarsi. È bene ricordare che le forze di polizia impegnate nelle verifiche di chi è sorpreso lontano dalla propria dimora, accerta la veridicità di quanto riportato sull’autocertificazione che tutti devono portare con sé all’esterno. Si rischiano due denunce in caso di dichiarazioni mendaci, con pene pesantissime che prevedono anche la detenzione in carcere.

Passati al setaccio anche gli esercizi commerciali, ben 598 quelli oggetto di verifiche: uno è risultato aperto al contrario di quanto imposto dalle norme è così per il titolare è scattata una denuncia.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA