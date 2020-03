“Aiutiamo chi ci aiuta”, raccolti 270mila euro. Alla Asl già destinati 200mila

Ha raggiunto al momento la soglia di 270mila euro la sottoscrizione “Aiutiamo chi ci aiuta” attivata da Editoriale Libertà per raccogliere fondi da destinare alla Ausl piacentina. Ed alla azienda sanitaria ne sono già stati destinati 200mila.

La sottoscrizione vuole essere un’occasione di solidarietà territoriale e testimoniare in modo concreto il sostegno dei piacentini a quanti sono impegnati a proteggere la salute e la vita. A questo scopo è stato aperto un conto corrente per le donazioni (preferibilmente in modalità online, senza cioè recarsi nelle agenzie) presso Credit Agricole. Il numero dell’Iban è IT73G0623012601000032269604.

La Fondazione Libertà ha deciso di donare 100mila euro.

Il conto corrente è intestato a Editoriale Libertà spa.

Un contributo è arrivato anche dalla Apport, associazione italiana preparatori portieri di calcio, della quale è presidente il piacentino Claudio Rapacioli. “In questi giorni allenando lontano da Piacenza non sono in città ma i famigliari e gli amici mi informano costantemente sulla situazione – spiega Rapacioli – e sono comunque vicino alla mia città in questo momento così difficile. La nostra associazione che è a livello nazionale, a causa del covid-19 sarà costretta per questa stagione a ridurre la propria attività. Alcuni dei nostri associati sono stati contagiati dal virus o colpiti da lutti famigliari. Perciò il consiglio ha deciso di donare il 50% della quota associativa per l’anno 2020 alla vostra iniziativa. Sicuri che sorveglierete sul corretto utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione, ho il piacere di inviarvi il primo bonifico con la percentuale di quote versate fino alla fine di febbraio. E’ il nostro piccolo ringraziamento a tutti i sanitari e a tutto il personale che si sta adoperando per superare al più presto questo momento critico. Forza Piacenza ce la faremo”.

La somma devoluta è di 4mila euro.