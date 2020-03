Inizia una settimana decisiva. I piacentini morti sono già 133, oltre mille gli infetti LA MAPPA DEL CONTAGIO

E’ l’inizio della seconda settimana caratterizzata dalle ferree misure anti-contagio. Una settimana che gli esperti considerano cruciale visto che, quantomeno nel prossimo week-end, potrebbero registrarsi i primi benefici derivanti proprio dall’isolamento pressoché totale cui i cittadini sono sottoposti.

Si tratta però di fare i conti con una realtà durissima, con una città ferita dai numeri che anche ieri hanno fatto tremare i polsi: 24 persone morte per un bilancio che sale a 133 piacentini deceduti dall’inizio del contagio da Coronavirus (140 contando anche i 7 lodiani morti all’ospedale di Piacenza); 1.012 il totale dei contagiati, il dato che vale il triste record di città più contagiata dell’intera regione.

Centocinquantadue contagi in più rispetto a sabato per Piacenza che ieri ha fatto registrare la domenica più nera dall’inizio della battaglia contro il Coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo, sono state 24 le vittime del Covid-19, mentre si allunga sempre di più l’elenco dei comuni piacentini che fanno registrare positivi: 44 su 46.

Sono Ottone e Zerba per ora a mantenersi immuni, con il comune di Cerignale, poco più di cento abitanti, che ha fatto registrare oggi il primo contagio. Sono 454 i contagiati nella sola Piacenza, mentre sono 52 i positivi a Fiorenzuola. Salgono i casi anche a Castel San Giovanni, da 22 a 28, mentre Rottofreno si assesta a quota 36. Particolarmente alto in rapporto alla popolazione residente il dato del comune di Rivergaro, dove i positivi da Coronavirus sono 39.