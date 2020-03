Snack energetici e vitamine in regalo agli operatori sanitari

Sali minerali e barrette energetiche per dare la carica agli operatori sanitari impegnati contro il Covid-19. Marco Sbruzzi, titolare del negozio Vitamin Store di Piacenza, ha donato uno scatolone di integratori ai medici e agli infermieri dell’ospedale cittadino. “Abbiamo pensato di fornire un piccolo aiuto a chi sta lavorando incessantemente da ormai parecchie settimane per tutelare la salute della popolazione – spiega il negoziante -. Abbiamo spedito agli addetti ai reparti una scorta di sali minerali per potersi reidratare al meglio durante i loro turni massacranti e snack energetici per recuperare più velocemente le energie spese in questa situazione”.

