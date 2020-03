Ancora in troppi non rispettano i divieti: “Ecco la pausa pranzo di alcuni operai del verde”

Non bastano gli appelli di istituzioni e sanitari, non servono a niente le denunce ed evidentemente non basta neppure il quotidiano bollettino fatto di morti e contagiati: in tanti, troppi, anche a Piacenza e provincia non rispettano i divieti importi dal decreto per il contenimento del contagio da Coronavirus.

Alla redazione di liberta.it è arrivata una segnalazione allarmante: “Nonostante le restrizioni igieniche e l’obbligo di distanza di almeno un metro fra le persone, alcuni giardinieri che operano sulle aree comunali di Piacenza hanno lavorato e mangiato in gruppo”.

La foto si riferisce a ieri pomeriggio (lunedì 16 marzo).