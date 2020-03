Piacentini generosi: 407mila euro raccolti con la sottoscrizione di Libertà

Per l'Ausl

Continua a crescere la generosità dei piacentini nei confronti dell’ospedale. Ha raggiunto quota 407mila euro la sottoscrizione “Aiutiamo chi ci aiuta” attivata da Editoriale Libertà per raccogliere fondi da destinare alla Ausl piacentina. Duecentomila euro erano già stati consegnati all’azienda sanitaria.

La sottoscrizione vuole essere un’occasione di solidarietà territoriale e testimoniare in modo concreto il sostegno dei piacentini a quanti sono impegnati a proteggere la salute e la vita. A questo scopo è stato aperto un conto corrente per le donazioni (preferibilmente in modalità online, senza cioè recarsi nelle agenzie) presso Credit Agricole. Il numero dell’Iban è IT73G0623012601000032269604.

La Fondazione Libertà ha deciso di donare 100mila euro.

Il conto corrente è intestato a Editoriale Libertà spa.