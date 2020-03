A Calendasco i volontari portano medicine e spesa a domicilio

A Calendasco il Gruppo volontari di protezione civile è impegnato nella consegna a domicilio della spesa e delle medicine per persone sole o anziane e impossibilitate ad agire in autonomia.

A comunicarlo è il sindaco Filippo Zangrandi su Facebook con il ringrazimento ai volontari.

Ogni giorno è quindi possibile chiamare:

– il negozio di alimentari di Loredana Grassi al numero 0523 771297 per prenotare la spesa entro 9.30

– la Farmacia della dottoressa Lucilla Mollica al numero 0523 771103 per prenotare le medicine entro le 10.

Il sindaco aggiunge che i volontari – dotati degli appositi strumenti di protezione e appositamente formati da un medico – effettueranno le consegne a domicilio e ritireranno il costo della spesa, che sarà comunicato dal negozio di alimentari e dalla farmacia via telefono ad ogni cliente.

I soldi dovranno essere inseriti in una busta chiusa (i volontari provvederanno a consegnare buste vuote a chi ne avesse necessità).

Per informazioni sul servizio è possibile contattare la vicesindaco Federica Borghi: 3207698852

“Approfitto di questo post per rilanciare un messaggio della Farmacia di Lucilla Mollica che ringrazio, insieme a tutti i suoi collaboratori, per il lavoro prezioso e insostituibile svolto per la nostra comunità”.