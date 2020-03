La settimana più tragica nella storia di Piacenza: 139 morti. Contagiati: il 36% tra i 41 e 64 anni. Solo 7 minori

Peggio di un bollettino di guerra: 13 morti mercoledì 11 marzo, 15 morti giovedì, 14 morti venerdì, 24 morti sabato, altri 24 domenica, 23 lunedì e addirittura 26 ieri.

Piacenza piange 139 persone decedute negli ultimi sette giorni.

E nonostante il triste primato di morti che Piacenza abbia mai visto in un solo giorno sia dell’8 agosto 1940, con le due esplosioni alla Pertite che tolsero la vita a 47 persone, così tanti decessi per così tanti giorni consecutivi non si erano registrati nella nostra provincia neppure durante i conflitti bellici.

Con i 26 di ieri, il totale all’ospedale di Piacenza è di 189 (181 piacentini e 8 lodigiani), vale a dire praticamente la metà dei 396 morti registrati in tutta la regione Emilia Romagna dallo scoppio dell’epidemia.

I contagiati a Piacenza sono 1.204: il 36% ha tra i 41 e i 64 anni, il 30% tra i 65 e i 79 anni, il 25% più di 80 anni, mentre il 9% tra i 18 e i 40 e l’1% (solo 7 casi) riguarda minorenni.