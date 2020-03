“Coronavirus: dieci comportamenti da seguire”: ecco la guida

“Nuovo Coronavirus. Dieci comportamenti da seguire”. È il titolo della guida in comunicazione aumentativa alternativa realizzata dal Centro territoriale di supporto di Bologna insieme all’Ufficio scolastico regionale nella logica di offrire la massima accessibilità all’informazione da parte di tutti, configurandosi come uno strumento per la comunicazione e la diffusione delle regole comportamentali sul Covid-19 rivolto in particolare agli studenti con bisogni comunicativi complessi.

La guida è stata pensata, inoltre, come strumento di supporto per famiglie, docenti e personale della scuola al fine di favorire la costruzione di “ponti” di comunicazione e affrontare temi complessi utilizzando supporti visivi, che illustrano comportamenti e modalità di gestione di situazioni problematiche: stare male, avere la febbre o usare la mascherina, tanto per fare qualche esempio. “Si tratta di un contributo che non ha pretese di esaustività – ha sottolineato il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Versari – ma che ci si augura possa fornire una prima, immediata risposta ad un bisogno di chiarezza contingente”.

LA GUIDA COMPLETA