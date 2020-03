Anziana di 98 anni cade in casa, salvata da una vicina che sente le sue grida

Tanta paura questa mattina, giovedì 19 marzo, per un’anziana caduta nel proprio appartamento di via Ernesto Prati a Piacenza. La donna, una piacentina di 98 anni che vive sola, non è più riuscita ad alzarsi: fortunatamente le sue grida d’aiuto sono state avvertite da una vicina di casa, che ha subito allertato vigili del fuoco e Croce Rossa. I soccorritori sono riusciti ad entrare nell’abitazione passando dalla finestra. La donna è stata quindi soccorsa. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

