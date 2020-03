La festa del papà al tempo del Coronavirus: Fabio fa Spiderman in webcam

Oggi – 19 marzo – è una festa del papà davvero particolare, che in tanti non potranno vivere a pieno a causa dell’emergenza Coronavirus. Anche a Piacenza ci sono padri che lavorano in ospedale: medici o infermieri che non vedono i loro “piccoli” da giorni per proteggerli dal potenziale contagio. Qualcun altro purtroppo è ricoverato e l’unico contatto permesso col mondo esterno è quello virtuale: Skype, telefono o whatsapp.

E c’è anche chi ha scelto di trasferirsi momentaneamente da casa per tutelare il figlio. E’ il caso per esempio di Fabio Barabaschi, funzionario bancario, che non vive con la sua famiglia da quasi tre settimane e anche oggi – in occasione della festa del papà – vedrà il “suo” Edoardo solo sullo schermo del telefonino: “Bambini e super-papà ai tempi del Coronavirus – ha scritto sua moglie Greta su Facebook – mio marito Fabio ha ritenuto più saggio allontanarsi da noi dato che sta continuando a lavorare e ogni sera si traveste da Spiderman e parla con Edoardo in videochiamata”.