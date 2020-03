Piacentini all’estero. Cristina Gissi, tatuatrice in Canada: “Preoccupati”

“Anche qui la gente inizia a preoccuparsi. A un chilometro e mezzo da dove abito io pochi giorni fa si è registrato il primo morto per Covid-19”. Cristina Gissi, trentasettenne di Castel San Giovanni, fa parte del novero di quei tanti italiani che in queste ore raccontano l’emergenza legata al Coronavirus dall’estero. Lei, che di professione è una tatuatrice, due anni fa si è trasferita a vivere a Vancouver, in Canada. Gissi racconta un film che pare la fotocopia, solo retrodatata di qualche settimana, di ciò che già è accaduto in Italia, quando il virus ha iniziato a spargersi.

L’intervista completa su Libertà

© Copyright 2020 Editoriale Libertà