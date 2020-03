Pontenure, le campane suonano alle 18 per ringraziare medici e infermieri

Il suono delle campane per ringraziare gli operatori della sanità e per trasmettere speranza ai cittadini in un periodo tremendo del nostro tempo.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio il territorio piacentino. Don Mauro Tramelli, parroco di Pontenure, ogni giorno alle 18 fa suonare le campane per omaggiare il lavoro di medici, infermieri e volontari e invita i cittadini ad accompagnare i rintocchi con un applauso collettivo.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dai cittadini.