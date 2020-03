Video-messaggio dall’Africa: “Italia siamo tutti con te, ce la farai”

“Forza Italia, siamo tutti con voi. L’italia è una nazione fortissima che ha superato tantissimi ostacoli nella storia: tutti insieme ce la faremo”.

Viene direttamente dallo stato africano del Congo il video-messaggio di speranza che un gruppo di giovanissimi alunni della scuola “Gli angeli di casa Marisa” ha realizzato per farci sentire la sua vicinanza in questo difficile momento. Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, questi studenti di italiano (guidati da una mediatrice linguistica e culturale) hanno deciso di aderire all’iniziativa #comunqueinsieme, lanciata nei giorni scorsi da Telelibertà per rivolgere un abbraccio virtuale a nonni, parenti o amici ricoverati, inviando alla nostra redazione il proprio messaggio.

Chiunque può inviare il video via WhatsApp al numero 335.5438909: il contenuto sarà trasmesso nel corso del TG, in modo che tutti le persone malate, ricoverate e isolate possano vederlo.