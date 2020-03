Fuori casa senza motivo e in auto senza patente: tre denunce

I carabinieri forestali della stazione di Castell’Arquato, durante un servizio di controllo del territorio in comune di Lugagnano, hanno identificato tre giovani che si erano riuniti in località Olmeto (lungo l’argine del torrente Chero) senza un giustificato motivo.

I tre, residenti rispettivamente a Castell’Arquato, Fiorenzuola e Cadeo, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per violazione delle misure restrittive in materia di contenimento del contagio da Covid-19. L’auto utilizzata per lo spostamento, di proprietà di uno dei tre ragazzi, è inoltre risultata gravata da sequestro amministrativo e il proprietario non era in possesso della patente (in quanto revocata con decreto prefettizio). Per tale motivo quest’ultimo è stato denunciato anche per violazione di sigilli di cosa sottoposta a sequestro e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.