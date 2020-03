Gli infermieri di ematologia: “Difendiamo i pazienti immunodepressi da questo virus mortale”

“Anche nel reparto di ematologia stiamo dando il massimo per tutelare i pazienti dal Coronavirus. E’ una situazione difficile, chiediamo alla popolazione di darci una mano stando in casa”. Dal Centro trapianti di midollo osseo dell’ospedale di Piacenza arriva la testimonianza della coordinatrice infermieristica Lorella Cappucciati e dei suoi colleghi Patrizio Imbriani e Maria Civita Filosa, coinvolti – come tutto il personale dell’Ausl e non solo – nel contenimento del Covid-19. “Questo ambiente sanitario deve restare pulito il più possibile – spiegano gli operatori – per tutelare le persone immunodepresse sottoposte a trapianto o chemioterapia. Il virus, purtroppo, può essere aggressivo e mortale”.

