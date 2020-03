Suona con la tromba “T’al digh in piasintëin” dal balcone

Quali note migliori di “T’al digh in piasintëin” per invitare i piacentini a non mollare in questo difficile momento? L’arzillo 81enne Luigi Tagliaferri, dal balcone della propria concessionaria in via dell’Artigianato, ha voluto far sapere (attraverso la voce della fedele tromba) che Piacenza non ha intenzione di arrendersi.

“Quando ho visto che a Milano hanno suonato da un terrazzo ‘O mia bela Madunina’, ho pensato: perché non farlo anche qui a Piacenza, inneggiando l’inno della nostra città?”. Per Tagliaferri, una vita trascorsa nella sua concessionaria, suonare la tromba è una vera passione. “Suonare mi aiuta a mantenermi giovane – confessa – e continuerà a farlo anche in questo periodo di emergenza, per allietare i miei concittadini invitandoli a non mollare”.