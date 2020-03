Ancora Diocesi in lutto: è morto don Paolo Camminati, parroco di Nostra Signora di Lourdes

La Diocesi piacentina piange un altro sacerdote che si è arreso alla malattia: è scomparso nelle prime ore di oggi, sabato 21 marzo, all’età di 53 anni, don Paolo Camminati. Era il parroco di Nostra Signora di Lourdes, una delle parrocchie più importanti per numero di fedeli della nostra provincia. Ordinato sacerdote nel 1996, dal 2013 svolgeva il ministero nella parrocchia di via Damiani dove è stato apprezzato soprattutto per la sua capacità di dialogo con le diverse generazioni di fedeli che la compongono.

Soprannominato “don Camo”, a testimonianza della vicinanza e della sua grande capacità di creare legami con le persone, il sacerdote ha iniziato la sua attività pastorale nella chiesa di San Giuseppe Operaio. Dopo l’esperienza a Sant’Antonio, don Paolo è tornato come curato in San Giuseppe fino al 2003. Il vescovo Luciano Monari lo volle come Assistente diocesano dell’Azione Cattolica. Molto conosciuto anche per la sua attività didattica, don Camminati è stato anche insegnante di religione in diversi licei cittadini e alla scuola media di Vigolzone.

Don Paolo è morto nell’ospedale di Ferrara dove era stato trasferito nelle scorse settimane a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

“Ho sempre pensato che ogni stella fosse una persona cara che veglia su di noi. Sei entrato nei nostri cuori, nei cuori dei nostri bambini portando amore immenso e coraggio nell’affrontare le avversità: sarai per sempre la nostra stella”. Questo il messaggio pervenuto alla nostra redazione da una parrocchiana che ha spiegato come don Paolo abbia svolto il suo compito di guida pastorale al massimo delle sue possibilità, diventando punto di riferimento fondamentale per tante famiglie.