Avis della Val Tidone, si autotassano e donano seimila euro all’Ausl

Le Avis di Borgonovo, Pianello, Ziano, Alta Val Tidone e Castel San Giovanni si sono autotassate e hanno raccolto seimila euro da destinare alla sanità e al sistema dei soccorsi piacentini. Le associazioni riuniscono centinaia di donatori del sangue valtidonesi e hanno donato ognuna in base alle proprie disponibilità, per dimostrare la loro vicinanza a chi in questi giorni combatte per la salute dei piacentini.

