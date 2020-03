Da San Nicolò a Piacenza per comprare le sigarette e lavare l’auto: denunciato

Proseguono serrati i controlli di tutte le forze dell’ordine in città e provincia per verificare il rispetto delle disposizioni che il governo ha imposto per limitare la diffusione del Coronavirus.

Purtroppo, però, ancora troppe persone sono sorprese fuori casa senza un giustificato motivo (sanitario, lavorativo e comprovata urgenza). Un 40enne di San Nicolò è stato sorpreso dalla polizia in un autolavaggio di Piacenza, in via Emilia Pavese, dunque decisamente fuori zona e impegnato in un’attività tutt’altro che indispensabile. “Sono venuto in tabaccheria a Piacenza perché vicino a casa non vendono le sigarette della marca che fumo io – ha spiegato agli agenti – e ne ho approfittato per lavare l’auto”. Scuse risibili, che ovviamente non lo hanno salvato da una denuncia per la violazione dell’obbligo di stare in casa.

