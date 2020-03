Il vescovo ricorda i sacerdoti morti e invoca la protezione di Maria

Anche oggi, domenica 22 marzo, Telelibertà ha trasmesso in diretta la messa celebrata dal vescovo Gianni Ambrosio. Nell’omelia, monsignor Ambrosio ha ricordato i sacerdoti che se ne sono andati a causa del Coronavirus: “Mi sforzo per non lasciarmi prendere dell emozione di tanta sofferenza. Abbiamo perso tanti sacerdoti, don Paolo Camminati ad esempio, era un punto di riferimento per l’Azione Cattolica e per tanti giovani”. Illustrando il Vangelo, il vescovo ha aggiunto: “Siamo alla ricerca di un raggio di luce in questo buio. Nel Vangelo di oggi, Gesù incontra il cieco e gli dona la grazia di poter vedere. Noi oggi, in questa oscurità, siamo rappresentati dal cieco e Gesù ci dona la luce della fede, della speranza e della salvezza. Medici e infermieri, volontari e tante persone che lavorano per tutti noi sono la luce, così come lo era la passione educativa di don Paolo o la vicinanza ai più deboli di don Bosini. Diventiamo luce di vita per i fratelli, portatori di amore e speranza”.

Infine ha rivolto un’invocazione alla Beata Vergine di Campagna perché possa proteggere Piacenza. Il vescovo ha chiesto inoltre ai fedeli di partecipare dalle proprie abitazioni a un triduo di preghiera con la recita del rosario da stasera alle 18,30 in vista della festa dell’Annunciazione.

