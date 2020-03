Addio ad Adriana Zurlini, storica “parrucchiera delle dive” di via Roma

È scomparsa Adriana Zurlini, storica parrucchiera piacentina apprezzata per le sue acconciature estrose e creative. Aveva novant’anni ed era conosciuta da molti cittadini che frequentavano il suo negozio in via Roma, chiuso nel 2003. Nel 1988, Zurlini venne insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal presidente Cossiga – un riconoscimento di cui andava particolarmente orgogliosa. Lavorò per eventi internazionali, sfilate, cantanti, attrici e modelle di fama mondiale, a partire da Isabella Ferrari. Come rappresentante di categoria dell’associazione Libera Artigiani, fu tra le prime a battersi per la chiusura dei saloni di acconciatura nelle giornate di domenica e lunedì. “È stata una donna in grado di essere umile e leader. L’amore, per lei, era tutto – ricordano i nipoti Elena e Andrea Bertaglia -. Non ha mai mollato. E fino all’ultimo giorno ci ha spiegato come trattare i capelli”.

