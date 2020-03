Il sindaco Barbieri dopo l’ordinanza: “Provvedimento indispensabile, ne usciremo. Coraggio”

Poco prima della pubblicazione della nuova ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, il sindaco Patrizia Barbieri che nel corso degli ultimi giorni ha sollecitato caldamente misure più stringenti anti-Covid per la città di Piacenza, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il consueto post che chiude un’altra giornata parecchio intensa.

“Come vi avevo preannunciato nel mio post di ieri notte, oggi è stata un’altra giornata molto impegnativa – scrive il primo cittadino -. Di prima mattina mi sono confrontata con tutti i Sindaci della Provincia di Piacenza per discutere delle maggiori restrizioni che riteniamo indispensabili per il nostro territorio. Sono seguiti colloqui continui in tutta la giornata con il Governatore Stefano Bonaccini, il sottosegretario Davide Baruffi e il Prefetto Maurizio Falco, allo scopo di individuare le migliori soluzioni. Abbiamo vagliato ogni ipotesi con atteggiamento costruttivo, ben consapevoli che non esistono soluzioni semplici, ma che è necessario fare tutto il possibile per limitare ulteriormente le occasioni di contatto. Questi provvedimenti di natura sanitaria si tradurranno a breve in un’Ordinanza Regionale che auspico recepirà le misure più restrittive richieste per proteggere la salute delle persone e per contenere il virus”.

Il sindaco prosegue così: “L’evoluzione del quadro epidemiologico richiede restrizioni ulteriori per preservare la tenuta del nostro sistema sanitario. Il sacrificio che ognuno di noi è chiamato a fare rimanendo chiuso in casa isolato dagli affetti e dalle amicizie o nella propria sfera lavorativa è la nostra arma più potente contro il virus. Lo dobbiamo a noi stessi, alle nostre famiglie, a chi ha perso un congiunto o un amico, a chi è ricoverato, a chi è malato in casa, ai tanti in isolamento, ma anche ai nostri valorosi medici, infermieri, operatori e volontari. Dobbiamo stringere i denti e rimanere lucidi. Ogni giorno vengo informata di gesti di solidarietà e azioni che mi rendono davvero orgogliosa della mia gente e di questa straordinaria comunità. Ne verremo fuori, coraggio”.