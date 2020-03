Sparisce il gatto un paziente ricoverato: gara di solidarietà per ritrovarlo

“Aiutatemi a ritrovare Vlad”. E’ il disperato appello di un cittadino che, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, ha pubblicato l’annuncio della sparizione di un bellissimo gatto siamese di proprietà di un amico ricoverato a causa del Covid-19.

“In questo momento di terribile difficoltà per tutti – ha scritto – forse una richiesta di aiuto come questa può suscitare una facile ironia e in qualcuno anche un po’ di indignazione, ma se avrete la pazienza di leggere queste poche righe forse poi mi aiuterete. Vlad è il compagno fedele e affettuoso che ogni sera accoglie il mio amico Sandrino, riuscendo sempre a strappargli un sorriso. Ora Sandrino, mio amico di una vita, sta faticosamente lottando per la vita a causa di questo maledetto virus ma appena prima di essere intubato ha trovato la forza di chiamarmi chiedendomi, piangendo, di provvedere al suo gatto, o meglio al ‘suo bimbo’, come lo chiama lui, perché era rimasto chiuso solo in casa e rischiava di morire di fame e di sete. Ero felice, dopo esserci andato, di aver ricambiato almeno per una volta gli innumerevoli piaceri che Sandrino mi ha sempre fatto. Ma domenica sera Vlad è fuggito e, nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, che si sono presi a cuore il caso, non sono riuscito a recuperarlo. Per quel che può servire, ne ho smarrito le tracce in via Garibaldi. Aiutatemi a trovarlo, se possibile, in modo che quando Sandrino avrà vinto la sua battaglia potrà trovare come sempre ad accoglierlo il suo Vlad. Grazie a tutti quelli che proveranno ad aiutarmi. I cellulari di riferimento sono: 335.6402818 e 348.2553377”.