“Vado da un mio amico morso da uno squalo”. Trentasettenne denunciato per essere fuori casa senza motivo

“Sto andando da un mio amico che è stato morso da uno squalo a una gamba”. Si sono sentiti dire anche questo gli agenti della Questura impegnati nei controlli per far rispettare il divieto di uscire di casa per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. Gli uomini di una volante hanno fermato nei giorni scorsi una vettura condotta da un 37enne residente a Piacenza ma di origini cesenati. L’uomo ha detto agli agenti increduli di essere diretto verso casa di un amico per curargli una ferita che uno squalo con un morso gli aveva provocato a una gamba. Ovviamente non è stato creduto ed è stato denunciato per essere uscito di casa senza una comprovata esigenza. Denunciato anche il titolare di un bar nella zona di via Roma. Si tratta dello stesso macedone già sorpreso all’interno del proprio locale mentre festeggiava con amici e parenti il compleanno del figlio.

