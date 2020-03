Dai Mediatori Agenti d’Affari un contributo per l’ospedale

Un contributo per l’acquisto di materiali e di dispositivi per l’assistenza ai pazienti per gli operatori sanitari dell’Ospedale Civile di Piacenza Guglielmo da Saliceto è arrivato dalla Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari della provincia di Piacenza aderente a Confcommercio. Una iniziativa già operata da altre Fimaa sul territorio.

“Siamo vicini agli operatori che giorno dopo giorno stanno combattendo per gestire una situazione sanitaria unica nel suo genere e per questo abbiamo deciso, nel nostro piccolo, di dare il nostro contributo. Invito ogni associato interessato a fare la sua parte e ad unirsi e donare sul contro di prossima apertura dell’Unione” ha dichiarato Angelo Bersani, presidente Fimaa Piacenza.