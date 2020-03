Maxi sanzioni per chi non rispetta le norme sulla circolazione

Cambiano le sanzioni per chi non rispetta le norme anti contagio da Covid-19. Con un nuovo decreto legge, il premier Conte ha uniformato il quadro normativo, unificando di fatto i decreti emessi nel corso delle settimane. Proprio sulle multe da impartire a chi non rispetta le norme sulla circolazione delle persone, ci sono importanti novità. Scompaiono di fatto le conseguenze di natura penale, ma per chi non rispetta le misure di contenimento sarà punito con sanzioni che andranno da 400 a 3.000 euro.

