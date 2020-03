Decessi a quota 370. Almeno 40 pazienti piacentini trasferiti in altri ospedali regionali

Con i 30 di ieri, i piacentini che hanno perso la vita oggi per colpa del contagio da Coronavirus hanno toccato quota 370. Nella nostra provincia il totale dei contagiati è salito a 1.981.

La pressione sulle strutture ospedaliere piacentine è sempre molto forte. per alleviarla, saranno trasferiti da Piacenza almeno sei pazienti al giorno per una settimana, verso altre aree della regione in gradi di accogliere i pazienti in ossigenoterapia. “La scelta su quali pazienti trasferire verrà fatta sulla base delle condizioni cliniche e della capacità di affrontare il trasferimento stesso”, ha annunciato il commissario regionale per l’emergenza Coronavirus, Sergio Venturi, il quale ha poi spiegato che un medico esperto di Terapia intensiva arriverà a Piacenza giovedì prossimo e rimarrà per 4-5 settimane: “Esperto significa che è in grado di coordinare e di mettere in campo criteri che siano utili a chi ha una polmonite interstiziale, assieme ai colleghi di Piacenza”.