“Chiamate Bruno”, a Ziano nasce il telefono amico per chiacchierare

A Ziano nasce “Chiamate Bruno”, una sorta di “telefono amico” a cui chiunque può fare ricorso per fare due chiacchiere. Lo sportello non è un servizio informativo, ma un numero messo a disposizione dall’associazione “L’arte di vivere con lentezza” per chiunque senta il bisogno di sentire una voce amica. Il numero messo a disposizione è il 379-1108231 ed è attivo il mattino dalle 10 alle 11, e nel pomeriggio dalle 16 alle 17.

