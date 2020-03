Con gli amici in auto, senza patente nè assicurazione. Denunce dei carabinieri

Viaggiava in auto con gli amici, non aveva la patente nè l’assicurazione. L’uomo è stato fermato dai carabinieri nell’ambito dei serrati controlli per il rispetto delle norme anti-Coronavirus. Diverse persone in cerca di sostanze stupefacenti sono state denunciate a Castel San Giovanni e Monticelli.

Ieri, 25 marzo, i militari hanno assistito una donna che si era rivolta al 112 per avere informazioni sull’acquisto di generi alimentari. Prontamente raggiunta per offrirle sostegno, l’incontro è stato anche un’occasione per confortarla e alleviare la sua solitudine.

Ai militari si rivolgono anche persone che non riescono a contattare i loro cari, in particolare anziani soli e in difficoltà.

“Uno spirito di comunità che non faremo mancare mai, nonostante l’impegnativa fase operativa, consapevoli che c’è molto bisogno, queste forme di assistenza sono sempre più importanti” si legge nella nota dei carabinieri.