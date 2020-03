Firmato l’accordo con i sindacati: “Mascherine e guanti per tutti”

E’ stato firmato oggi, venerdì 27 marzo, l’accordo tra Amazon e i sindacati Ugl, Fisascat, Cisl Filcams, Cgil Uiltucs E.R., sulla sicurezza dei lavoratori in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Abbiamo convenuto con l’azienda – si legge in un comunicato diffuso dalle sigle sindacali – processi di pulizia costanti e sanificazioni programmate e tracciati. La programmazione delle attività lavorative e l’organizzazione delle postazioni con la garanzia che vi siano sempre almeno due metri di distanza tra i lavoratori. La chiusura di docce, spogliatoi ed aree fumatori consentendo ai lavoratori di portare con se telefonini ed altri effetti personali ed aumentando di cinque minuti la pausa retribuita. Il contingentamento degli ingressi e delle uscite che avverrà in tre gruppi per ogni turno, due gruppi per il notturno, e con lo stesso criterio sarà fruita la pausa ed il relativo accesso alla mensa. Controllo della temperatura in ingresso a tutti i lavoratori. Distribuzione di mascherine e guanti quotidianamente a tutti i lavoratori”.

Il comunicato dei sindacati