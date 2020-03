Coronavirus, i dati aggiornati comune per comune. A Piacenza 928, a Fiorenzuola 126 e a Castello 73

Regione e Ausl di Piacenza hanno fornito i dati aggiornati relativi ai contagi nei singoli comuni del Piacentino. La tabella, disponibile in allegato, mette a confronto i nuovi casi di positività al Coronavirus rilevati oggi, venerdì 27 marzo, con quelli registrati nella giornata di ieri.

I dati, suddivisi comune per comune, si riferiscono alla provincia di residenza dei pazienti e non a quella in cui è stata fatta la diagnosi. A Piacenza città i contagi totali sono saliti a 928, a Fiorenzuola 126 e a Castel San Giovanni 73.

I dati per comune di residenza 27-03-2020