Il modulo per l’autocertificazione cambia ancora: ecco la nuova versione

L’autocertificazione cambia ancora e stavolta ad annunciarlo è stato il capo della polizia Franco Gabrielli, che ha precisato come il nuovo modello da compilare per gli spostamenti in emergenza Coronavirus ha l’obiettivo di contrastare ulteriormente coloro che non rispettano le restrizioni. Il testo è stato modificato alla luce delle situazioni di incertezza emerse in questi giorni.

