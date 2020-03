“Ho la febbre, cosa devo fare?”, il medico risponde alle domande dei cittadini

“Dottore, ho la febbre. Cosa devo fare? Che farmaci devo assumere? A chi mi devo rivolgere?”Gaetano Bottazzi, medico di famiglia, risponde con chiarezza alle domande più frequenti che si fanno oggi i cittadini. Il medico di famiglia è la figura essenziale di riferimento per ognuno di noi.Quando lo ritiene, può attivare le unità speciali di continuità assistenziale e, in accordo con loro, sa quando e per quali pazienti è importante iniziare un'eventuale terapia diversa e specifica.

