Il virus non ferma le (video) lezioni di ginnastica: “Esercizi quotidiani e teoria”

Qual è la tecnica del salto in lungo? Cosa sono gli assi anatomici del corpo umano? E quanto deve durare la fase di riscaldamento? Sono alcuni dei quesiti di educazione fisica sui quali si sono trovati a riflettere gli studenti piacentini nelle ultime settimane. Anche le ore scolastiche di ginnastica, infatti, non si sono fermate di fronte all’emergenza Coronavirus: i professori hanno organizzato le video-lezioni a distanza, privilegiando ovviamente le spiegazioni teoriche rispetto agli esercizi pratici.

“Scienze motorie si è adattata alla didattica online – spiega la docente Antonella Ciocchi del liceo Gioia di Piacenza – ovviamente con qualche difficoltà data la valenza pratica di questa materia, fondamentale per lo sviluppo psicofisico dei giovani. Ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo fatto il massimo per non perdere il contatto con gli allievi. In teleconferenza, quindi, li coinvolgiamo in confronti interattivi su vari ambiti sportivi. Non manca una scheda di esercizi da svolgere ogni giorno con relativa tabella su cui annotare i miglioramenti. Condividiamo poi le buone pratiche di salute e le tecniche di pronto soccorso. Si tratta, insomma, di occasioni di approfondimento teorico che risultano di supporto alla pratica”.