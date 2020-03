Pallavolo in lutto, addio all’allenatore Osvaldo Tarasconi

Se ne è andato a 61 anni un personaggio molto conosciuto nel mondo della pallavolo piacentina.

L’allenatore Osvaldo Tarasconi ha segnato un’epoca e accompagnato tantissimi piacentini nella carriera agonistica.

Era entrato in ospedale nei giorni scorsi, la sua situazione si era ulteriormente aggravata nelle ultime ore fino ad arrivare al decesso, colpa ovviamente delle complicazioni derivate dal contagio al virus.

Dopo aver terminato la carriera di giocatore si era seduto in panchina diventando un punto di riferimento a livello provinciale e non solo. Attualmente in forza ai Cappuccini di Casalpusterlengo, in passato Tarasconi era stato alla guida di parecchie squadre della nostra provincia, fra cui la mitica Libertas Volley Ball, San Nicolò e Borgonovese.

