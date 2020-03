Tre persone sorprese dalla Polizia locale al parco della Galleana. Multa da 400 euro ciascuno

Nonostante i divieti, tre persone (due uomini e una donna di età compresa tra i 50 e i 55 anni) sono state sorprese all’interno del parco della Galleana chiuso ormai da due settimane dal sindaco Patrizia Barbieri per evitare assembramenti e dunque, la diffusione del contagio da Coronavirus che sta flagellando il territorio piacentino.

Nella mattinata di oggi, sabato 28 marzo una pattuglia della Polizia locale di Piacenza ha notato la presenza dei tre all’interno del parco della Galleana. Goffamente hanno tentato di nascondersi tra le piante alla vista delle forze dell’ordine, ma sono stati prontamente fermati e identificati.

I tre, due di nazionalità straniera e un cittadino italiano, tutti residenti a Piacenza, sono stati sanzionati come previsto dal decreto legge n. 19 del 25 marzo scorso, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa a partire da 400 euro: non solo si erano introdotti, senza averne titolo e nonostante la chiusura al pubblico, all’interno dell’area verde, ma alla richiesta di chiarimenti non hanno saputo motivare la propria presenza sul posto.

“Il monitoraggio del territorio condotto dalla Polizia locale, in coordinamento con tutte le altre Forze di Polizia – sottolinea l’assessore alla sicurezza Luca Zandonella – viene effettuato in modo capillare, in questo periodo, anche nei giardini e parchi comunali, l’accesso ai quali è vietato sino al 3 aprile prossimo”.

“L’attività di controllo sul rispetto delle limitazioni in vigore vede impegnati ogni giorno più di 20 agenti sui tre turni di lavoro”, rimarca l’assessore Zandonella, aggiungendo che “l’amministrazione comunale riconosce il loro prezioso lavoro sul campo e ringrazia tutti gli operatori della Polizia locale per la presenza e lo spirito di servizio in questo momento particolarmente difficile. Le verifiche e gli accertamenti proseguiranno a ritmo serrato, a tutela di tutti i cittadini, anche nei prossimi giorni, così come è avvenuto in queste settimane”.