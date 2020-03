Borgonovo, la Polizia locale sperimenta l’utilizzo dei droni

A Borgonovo è stato testato l’utilizzo di droni per monitorare il territorio. In attesa che la normativa chiarisca se i corpi di Polizia locale – in questo momento di emergenza Coronavirus – possano o meno far ricorso a questi strumenti, gli agenti valtidonesi hanno effettuato un test di prova. Un drone ha sorvolato spazi di proprietà comunale. In futuro potrebbero essere impiegati dagli agenti della polizia locale per vigilare sull’osservanza delle restrizioni imposte dagli ultimi decreti anti-contagio.

