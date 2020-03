Diabetici, Dossena: “La malattia non va in vacanza. Attivati i numeri verdi per i pazienti”

I malati cronici in questi giorni si scontrano con la difficoltà a ricevere assistenza. L’associazione Diabetici di Piacenza rassicura e fornisce tutte le informazione del caso. E’ attivo un numero verde 800942425 attivo dalle 10 alle 18 a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di chiarimenti sulla terapia. C’è anche un numero dedicato ai genitori alle prese con bambini diabetici o con l’esordio della malattia: 800170019 dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 18. Infine Federfarma assicura la consegna dei medicinali a domicilio: 800189521. “Purtroppo il diabete non va in vacanza – spiega Francesca Dossena, consigliera dell’associazione – e per questo motivo sono state messe in campo tutte le misure per non far sentire i malati abbandonati”. All’ospedale di Piacenza il reparto resta aperto ma il personale invita a recarsi solo per le urgenze e previo appuntamento.

