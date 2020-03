Venturi: “A Piacenza servizi in ambulanza Covid-19 ridotti di un terzo rispetto al picco”

“Ancora tanti decessi, ma tangibile calo dei contagi”. Si può riassumere così il discorso che il commissario regionale all’emergenza Coronavirus, Sergio Venturi, ha rivolto a Piacenza e Provincia nella consueta conferenza su Facebook per fare il punto e diffondere i dati.

Venturi si è concertato in particolare sul numero complessivo dei servizi in ambulanza registrati nella giornata di ieri. “A Piacenza – ha spiegato – ne sono stati effettuati 57. Per assistere ad un numero così basso dobbiamo tornare indietro al 4 marzo. Il picco lo abbiamo avuto il 16 marzo, con 157 servizi in ambulanza registrati: siamo dunque ad un terzo rispetto a quella data. Una notizia positiva per la provincia di Piacenza, provata da giorni di dolore e sacrifici”.