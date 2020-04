Coronavirus, U.p.a. Federimpresa dona 50mila euro ad Anpas Piacenza

U.p.a. Federimpresa (Unione provinciale degli artigiani e della Piccola impresa della provincia di Piacenza) ha prontamente aderito alla raccolta fondi organizzata da Anpas Piacenza: l’associazione di categoria ha infatti donato 50mila euro, che verranno utilizzati per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, per la manutenzione dei mezzi e il consumo massiccio di carburante e per la sanificazione di ambulanze ed ambienti.

“Stiamo ricevendo quotidianamente – fanno sapere da Anpas – gesti e manifestazioni di gratitudine, regali e donazioni di ogni genere e diverse dimostrazioni di solidarietà, che ci danno ancora più forza e coraggio per continuare a dare il massimo”. Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale Anpas Piacenza, ha ringraziato U.p.a. Federimpresa a nome di tutti i presidenti delle Pubbliche Assistenze della provincia.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, Anpas Piacenza ha messo a disposizione otto ambulanze dedicate al trasporto dei pazienti con sintomi riconducibili a Covid-19, svolgendo fino ad oggi 1.000 servizi per un totale di 40mila chilometri percorsi.