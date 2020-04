Nella lite spunta il coltello: uomo ferito alla tempia. In manette 33enne

Attimi di grande apprensione ieri sera, 31 marzo, in uno struttura del comune di Pianello dove una lite tra due ospiti è degenerata. Un 33enne ha colpito con un coltello da cucina un 57enne provocandogli una profonda ferita alla tempia. Quest’ultimo è stato trasportato al Pronto soccorso di Piacenza per le cure del caso ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il 33enne è stato arrestato dai carabinieri di Pianello con l’accusa di tentato omicidio.

