Raccolta fondi per gli ospedali piacentini: raggiunta quota 782mila euro

Non si ferma la generosità dei piacentini. La sottoscrizione avviata da Editoriale Libertà ha raggiunto quota 782mila euro

Per chi volesse contribuire, il conto corrente intestato a Editoriale Libertà Spa, per le donazioni (preferibilmente in modalità online, senza cioè recarsi nelle agenzie) è aperto presso Credit Agricole. Il numero dell’Iban è IT73G0623012601000032269604. La Fondazione Libertà ha deciso di donare 100mila euro.

Donazione di Crédit Agricole alla Croce Rossa Italiana – Un milione di euro al fine di assicurare un aiuto concreto contro l’emergenza coronavirus e garantire allo stesso tempo assistenza psicologica, sanitaria e sociale a tutte le categorie che si trovano in una situazione di difficoltà. Nasce da questo obiettivo la donazione delle società del Crédit Agricole in Italia, con Agos (500 mila euro, grazie anche al contributo dei collaboratori), Crédit Agricole Italia (140 mila), Amundi (100 mila), CA Vita e CA Assicurazioni (100 mila), alla Croce rossa italiana. Anche le altre società del Gruppo, CA Corporate & Investment Bank, CACI, CACEIS, Eurofactor, CA FriulAdria, CA Leasing e Indosuez Wealth Management hanno deciso di partecipare alla donazione complessiva di 1 milione di euro.