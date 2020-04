“A Piacenza si punta sugli ambulatori, il drive-through non serve”

“A Piacenza si è fatta una scelta diversa dal drive-through: dal 19 marzo sono attivi diversi ambulatori per eseguire i tamponi utili a stabilire se, alla fine del periodo di isolamento, una persona non è più contagiosa. Il servizio è gestito da medici, assistenti sanitari e infermieri”. E’ questa la replica della Regione Emilia-Romagna ai consiglieri regionali Valentina Stragliati e Matteo Rancan (Lega) che – attraverso un’interrogazione formale – hanno chiesto il motivo per cui nella nostra città non siano partiti gli esami drive-through, ovvero un tampone da Covid-19 effettuabile direttamente in auto.

“Attualmente sono disponibili tre punti sul territorio, a Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo – spiega la Regione – che possono effettuare complessivamente circa 300 tamponi ogni giorno, in linea con la capacità di refertazione massima che attualmente il Laboratorio analisi di Piacenza riesce a gestire quotidianamente”.